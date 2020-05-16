Бредихин назвал главное условие, при котором начнется распад Украины

На Украине сепаратистские настроения сильны не только на востоке, но и на западе: желающие скорейшего «вливания» в Европу граничащие с Польшей и Венгрией регионы могут не дождаться команды из Киева и сделают все сами. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Так собеседник ФАН прокомментировал интервью члена Совета Федерации Владимира Джабарова, в котором тот рассказал, какие именно украинские области хотят выйти из-под власти Киева. По его мнению, это Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье, которые в настоящее время «выжидают» удобный момент, чтобы последовать за регионами Юго-Востока, которые «даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины».

«Я думаю, российский сенатор таким образом ответил на провокационные заявления из партии «Слуга народа», — сказал Бредихин. — Депутаты из этой фракции в Верховной раде пообещали, что [президент Украины Владимир] Зеленский возьмет под свой контроль не только Донбасс, но и Ростовскую область. Подобный дискурс мы видели и ранее, еще во времена Порошенко».

По словам политолога, высказанное Джабаровым мнение полностью отображает чаяния жителей перечисленных им украинских регионов. Они понимают, что им нужна другая система государственного управления.

«Потому что даже если проект «Украина» сохранится, и кризис будет пройден, эта страна должна стать совершенно другой, — считает эксперт. — Украине нужно строиться на принципах многонациональности и равенства входящих в ее состав народов с соблюдением их прав и свобод — в том числе праве говорить на родном языке».

Собеседник ФАН отметил, что «антикиевские» настроения, которые проявляли себя в ряде областей в 2014 году, на самом деле никуда не делись. Они «заморозились» ввиду жесткого прессинга среди властей, благодаря которому активистов за малейшее высказывание против Киева бросали в тюрьму.

«Все может вернуться на круги своя, если вновь произойдет глубокий политический кризис, вроде того, что случился после ухода [экс-президента Украины Виктора] Януковича, — уверен Бредихин. — Тогда есть большая вероятность, что украинский народ получит импульс к тому, чтобы определить свое будущее».

Тем не менее, считает политолог, основная угроза целостности украинского государства находится отнюдь не на юге и не на востоке страны. В перспективе главным очагом сепаратизма могут стать именно западные области, вплотную примыкающие к пресловутой «Европе». Проживающее там население вполне может решить, что ему намного ближе Варшава и Будапешт, а вовсе не Киев, и по примеру Крыма отделиться от страны. Это и станет главным условием, при котором начнется распад Украины.

«Если протестный импульс, которым не преминут воспользоваться политические противники Зеленского (тот же Порошенко или Юлия Тимошенко) пойдет с запада, это может стать началом реального распада Украины, — уверен эксперт. — Именно у этих регионов есть самая большая легитимная возможность для объявления о своей независимости — ведь за это сажать не будут».

По мнению собеседника ФАН, при реальной потере Киевом власти над западными областями страны, Европейский союз может поддержать «самоопределение» граничащих с ней украинских регионов.