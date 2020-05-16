Редкое видео со съемок сериала «Сваты» попало в Сеть

Москва, 16 мая. Редкие кадры со съемок седьмого сезона сериала «Сваты» появились в фанатском профиле. Поклонники ленты, которые не могут дождаться ее выхода на экраны, пришли в восторг.

На страничке в социальной сети Instagram звезд сериала «Сваты» появился фрагмент из седьмого сезона, съемки которого начались минувшей зимой в Белоруссии. На кадрах актеры хором поют песню «Тополя». В комментариях к публикации фанаты откровенно признались, что утомились ждать новый сезон.

«Жду очень, быстрей бы уж», — написала под видео valentinatsapina. «Насколько я люблю этот сериал, но надоело уже ждать, просто пропал интерес», — признался litvin_t. «Скорей бы уже начался сериал», — отметила askerova_oksana. «Лучший семейный сериал! Спасибо создателям и актерам! Любим, смотрим» — добавила dozhdnoch.

Актриса Анна Кошмал, ставшая популярной после съемок в сериале «Сваты», ранее опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии, которые заинтриговали подписчиков. Кадры были сделаны во время съемок нового проекта. На снимке актриса предстала в бежевом платье, однако ее женственный образ разбавили спортивные мотоциклы. Как пояснила Кошмал, она уже не помнит, когда последний раз видела себя такой в зеркале.