Роскосмос пригласил руководство NASA для обсуждения проектов

Москва, 16 мая. Роскосмос пригласил в Россию руководство американской NASA, чтобы обсудить ряд совместных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпопации.

«С сожалением могу констатировать, что за последние годы каналы прямой связи между госкорпорацией Роскосмос и NASA по целому ряду направлений заметно истощились», — рассказал заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

По его словам, существуют десятки проектов, которые могли бы представлять взаимный интерес для США и России. При этом стороны не обсуждают эти вопросы, а все разговоры сводятся к доставке астронавтов на МКС или к поставке Вашингтону российских двигателей РД-180/181.

Как отметил Савельев, точкой взаимодействия двух государств могут стать амбициозные проекты, связанные с освоением Луны. Также представитель госкорпорации сообщил, что глава NASA Джим Брайденстайн официально звал делегацию Роскосмоса в США, однако приглашение было отозвано из-за давления сенаторов.

«Мы официально позвали руководство NASA к себе, однако ответа так и не получили», — сказал Савельев.

Также в Роскосмосе выразили надежду на положительный ответ американской стороны.