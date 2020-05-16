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Украинская националистка Ницой назвала российские соцсети «смертельной опасностью»

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Украинская националистка Ницой назвала российские соцсети «смертельной опасностью»

Киев, 16 мая. Украинская писательница Лариса Ницой, знаменитая своей резкой антироссийской риторикой, призвала спасти украинцев от информационного влияния России. Очередными скандальными высказываниями националистка отметилась в эфире львовского телеканала NTA.

По словам литератора, на Украине необходимо продлевать запреты на российские сайты, социальные сети и телевидение. Общее информационное пространство с Россией, как она считает, опасно для украинцев.

«Все российские информационные помойки смертельно опасны для государства Украина и для украинцев», — сказала Ницой.

Безумные заявления детской писательницы давно стали нормой на Украине. Ницой обвиняла даже Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского, чьи произведения считает «щупальцами русского мира».

Недавно президент Украины Владимир Зеленский пролонгировал на три года ограничения, касающиеся российских социальных сетей, а также ввел санкции против вузов и музеев России.

Ранее Ницой раскритиковала жюри и участников отбора Евровидения за использование русского языка. В этом, по мнению скандалистки, проявляется неуважительное отношение к украинскому языку. Ницой высказала свое презрение в адрес организаторов и конкурсантов, назвав их «слабыми лжецами» и «козлами», передает телеканал «360».

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Источник: Украина.ру
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