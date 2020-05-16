Торговые точки Петербурга вынуждают покупателей расплачиваться наличными. ФАН-ТВ

В Петербурге все чаще стали появляться торговые точки, где покупателей заставляют расплачиваться наличными и отказываются принимать банковские карты, несмотря на то, что в период эпидемии безналичный расчет является более безопасным способом оплаты.

Почему так происходит и как к этому относятся жители Северной столицы, выяснили корреспонденты Федерального агентства новостей.

«Ну, так бизнес страдает в стране, поэтому это в принципе логично, что так происходит, но если у меня есть наличные, то, наверное, не отказал бы даже, потому что это даже понятно, зачем все делается, чтобы не платить налоги, сразу себе в карман положить. <…> Если без вариантов продавец предлагает только наличными, но это неправильно конечно, он должен понимать, что не все сейчас с наличными ходят, все-таки XXI век, и если у человека только карта, то он все равно должен отпустить товар и продать все по безналу», — уверен Алексей Петров.

«С деньгами передаются все-все вирусы, вся инфекция, поэтому я считаю, что лучше расплатиться картой. Это было бы безопаснее и для продавца, и для окружающих», — говорит Наталья Александрова.

«Как продавец могу вам сказать, что это неправильно, потому что многие сейчас пользуются банковскими картами, но некоторым очень неудобно, когда прибегает человек под закрытие магазина, я не могу ему уже после закрытия смены пробить товар по терминалу, а наличных средств у него нет. <…> Все-таки наличные средства нужно при себе иметь, хоть небольшую сумму, но они должны быть. <…> Если расплачиваются наличными только, то это делается потому, что многие предприятия зарплату выдают на руки в день отработки, поэтому, если ты не сделаешь в кассу себе денег наличных, то ты зарплату просто не получишь», — считает Юлия Колтыкова.