Цыпкин призвал искать союзников для победы в информационной войне с США

Москва, 16 мая. Россия может победить в информационной войне с США в том случае, если у нее будут союзники за рубежом. Об этом заявил писатель, сценарист, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в беседе с Nation News.

Росконгресс провел онлайн-дискуссию на тему возможности управлять будущим, меняя прошлое. Участники коснулись многих вопросов, в том числе и поговорили о стратегии ведения информационной войны, взяв за основу события, которые разворачивались во времена Второй мировой войны. Модератор дискуссии — экономический обозреватель программы «Вести 24» Алексей Бобровский — заметил, что если только обороняться, то в конечном итоге атакующая сторона победит.

В рамках беседы Александр Цыпкин заявил, что выиграть информационную войну очень нелегко, когда «большинство полей этой войны созданы нашими, так сказать, американскими партнерами». Он пояснил, что, к примеру, у администратора американской соцсети Facebook прав больше, чем у крупного российского дипломата.

«Как это происходит: Белый дом публикует пост, к нему идут наши комментарии, которые просто удаляют. Представьте, на Сталинградскую битву подошли немецкие войска и наши, но наших просто взяли и рукой удалили. И все, Сталинград бы остался без прикрытия. Вот такова реальность сейчас», — подчеркнул Цыпкин.

Эксперт по стратегическим коммуникациям считает, что необходимо сделать все возможное, чтобы западные лидеры влияния встали на строну России.

«Условно говоря, через европейских сторонников мнения, доказать им, что, если американцы будут единственными, кто выиграл Вторую мировую войну, то вы же и отгребете больше всех. Нам надо искать во всей этой игре союзников, чтобы выиграть всю эту информационную войну на их ресурсах», — резюмировал Цыпкин.

Напомним, в преддверии Дня Победы Белый дом в официальном Instagram-аккаунте Белого дома появился пост, вызвавший волну негодования и возмущения не только среди российских политиков, но и обычных граждан. В нем говорилось, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, при этом не упоминалось о роли и вкладе в Победу Советского Союза. МИД России выразил крайнее возмущение в связи с публикацией Белого дома и призвал американские официальные лица к серьезному разговору.