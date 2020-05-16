Первый борт с российскими военными специалистами покинул Сербию

Белград, 16 мая. Российские военные специалисты, которые участвовали в борьбе с распространением коронавируса в Сербии, начали возвращаться на родину. В субботу, 16 мая, из Белграда вылетел первый борт с военнослужащими.

В благодарность поддержке руководство Сербии организовало церемонию проводов российских военных, в которой приняли участие глава Минобороны страны Александр Вулин, начальник генштаба Милан Мойсилович, а также посол России в Белграде Александр Боцан.

Сообщается, что в Россию отправились 40 специалистов и четыре борта техники.

Напомним, в начале апреля Минобороны РФ направило в Сербию специальные подразделения для противодействия пандемии коронавируса. На Балканы прибыли восемь врачебно-сестринских бригад и специалисты войск РХБЗ, передает телеканал «360».