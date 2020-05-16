В России зарегистрировали 9200 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 16 мая. В России выявили 9200 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции.

Общее число зарегистрированных в нашей стране случаев возросло до 272 043. Новые пациенты с коронавирусом были выявлены в 83 регионах РФ. В оперативном штабе подчеркнули, что 44,8% из них не имели клинических проявлений заболевания.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Москве — 3505 человек. Вторую и третью строчки заняли Подмосковье (937 случаев) и Санкт-Петербург (525). Кроме того, в первой десятке по новым случаям оказались Нижегородская (229), Ростовская (112), Саратовская (107), Свердловская (105), Тульская (101), Калужская (99) и Мурманская (93) области.

Кроме того, в оперативном штабе сообщили, что за минувшие сутки было зарегистрировано 119 летальных исходов, за весь период наблюдений в нашей стране скончались 2537 человек с коронавирусом. При этом еще 4940 человек с коронавирусом за сутки полностью выздоровели, а общее число вылечившихся пациентов достигло 63 166.

Отметим, что число новых случаев, выявленных за сутки, снизилось, по сравнению с предыдущим днем. Так, утром 15 мая оперативный штаб сообщал о 10 598 новых случаях, передает НСН.

Ранее российские медики сообщили, что коронавирус может приводить к воспалению брюшной полости. Врачи думают, что воспаление брюшины может возникать из-за системного ответа организма на попавшую в него инфекцию, пишет Infox.ru.