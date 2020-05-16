Онколог Смирнова предупредила о вреде шашлыка

Москва, 16 мая. Шашлык не является полезным блюдом, вопреки распространенному мнению, поскольку в мясе накапливаются канцерогены. О вреде шашлыка россиян предупредила врач онколог-проктолог Елена Смирнова на своей странице в Instagram.

«Ученые доказали — в шашлыке накапливаются канцерогены, которые образуются из капающего на угли жира и дыма от углей (угарный газ, бензапирен и прочие)», — написала медик, приведя ссылку на соответствующее исследование.

Также врач отметила, что обычно шашлык готовят из свинины или баранины, а это мясо плохо переваривается, поэтому оно противопоказано людям с заболеваниями ЖКТ. Кроме того, часто поедание шашлыка сопровождается употреблением алкоголя, что является «двойным ударом»по ЖКТ.

Смирнова дала несколько рекомендаций по приготовлению шашлыка, которые помогут сделать мясо менее вредным. Например, врач посоветовала использовать обычные дрова вместо углей, а также не применять розжиг или средства с бензином, передает телеканал «360». Кроме того, мясо следует не жарить, а запекать. А с подгоревших кусков нужно срезать корочку, так как именно в ней содержится больше всего канцерогенов.

Также онколог рассказала, что для шашлыка лучше выбрать мясо или рыбу. Если все же было куплено красное мясо, его нужно замариновать с вином, пивом или чаем, так как это снизит количество канцерогенов.

Ранее россияне рассказали, чем планируют заняться после снятия режима самоизоляции. Более половины опрошенных собираются отправиться с друзьями на шашлыки.