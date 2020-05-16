В Кемерово жителям запретили купаться и отдыхать у воды из-за пандемии

Кемерово, 16 мая. Местных жителей предупредили о запрете на прогулки и отдых вблизи водоемов из-за риска распространения опасной коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемерово.

В сообщении отмечается, что возле водоемов в Кемерово проводится ряд мероприятий по обеспечению безопасности. Возле водных объектов размещают запрещающие знаки, а оперативные группы проводят профилактические рейды. Для горожан подготовили свыше 10 тысяч памяток о правилах поведения. В местах несанкционированного купания организованы спасательные посты, передает «Газета Кемерова».

В пресс-службе также напомнили, что несовершеннолетним можно находиться в общественных местах только в сопровождении взрослых.

Ранее сообщалось, что в Приморье спасатели предостерегают жителей края от дальних поездок и выхода в море в ближайшие дни из-за ухудшения погодных условий в регионе, передает «Дейта».