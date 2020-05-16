Митя Фомин даст благотворительный концерт в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 16 мая. В понедельник, 18 мая, в 17.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» покажут концерт Мити Фомина.

Митя Фомин — певец, актер и телеведущий. Лауреат премии «Золотой граммофон» и фестиваля «Песня года», неоднократный номинант и лауреат премий телеканалов МУЗ-ТВ, RU.TV, Russian MusicBox и других музыкальных наград.

Всероссийскую известность артист получил в 1998 году, выступая в группе Hi-Fi. Песни «Не дано» и «Беспризорник» покорили всю страну. В 2009 году певец оставил группу и занялся сольной карьерой. Композиция «Все будет хорошо», выпущенная в 2010 году, принесла Мите Фомину его первую премию «Золотой граммофон». В 2016 году состоялась премьера акустической программы Фомина «Завтра будет все по-другому». В 2018 году он представил премьеру виниловой пластинки «4×4» — своего нового акустического альбома, а также отметил 20-летний юбилей на сцене.

Несмотря на ограничительные меры, культурная жизнь в России продолжается. На передовой в войне с коронавирусной инфекцией находятся наши больницы, наши врачи. Каждый из нас может дополнительно поддержать медицинские учреждения как через благотворительные фонды, так и напрямую.

Сделать добровольное пожертвование на ведение уставной деятельности Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина можно по реквизитам, указанным на сайте учреждения http://botkinhosp.org/pomoch-bolnitse, тел. (812) 409-79-52 (бухгалтерия).