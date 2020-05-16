Бузова показала, как выглядела 16 лет назад

Москва, 16 мая. Певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками воспоминанием о середине 2000-х годов, когда она только пришла на реалити-шоу «Дом-2». В своем Instagram-аккаунте поп-звезда выложила архивные кадры.

Бывшая участница скандальной программы начала предаваться ностальгии на самоизоляции. Своим поклонникам она показала вырезку из выпуска шоу.

На видео можно увидеть блондинку с необычными кудрями на голове, похожими на вермишель, что совсем не мешало ей оказываться в центре внимания противоположного пола.

«Ровно 16 лет назад... 15 мая я впервые появилась на экранах телевизоров в шоу «Дом-2» как участница. Спасибо, что вместе со мной проходите этот путь — от участницы реалити до ведущей самого популярного шоу и самой популярной девушки страны. Вместе мы сила, вместе мы можем все!» — отметила Бузова в описании ролика.

Карантин знаменитости дается непросто, артистка призналась, что сильно скучает вечерами по поклонникам.

Фанаты разделили с Бузовой радость воспоминаний. Тогда участница «Дома-2» часто попадала в нелепые ситуации и не стеснялась рыдать.