Запретив «Яндекс» и «ВКонтакте», Зеленский обманул своих избирателей

На днях глава Украины Владимир Зеленский продлил запрет на российские соцсети для украинских пользователей, введенный в 2017-м его предшественником Петром Порошенко. Для тех, кто весь последний год надеялся на радикальные перемены в стране и в диалоге с РФ, стало ясно: больше ждать нечего, их не будет. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Ярый националист-олигарх Петр Порошенко, будучи президентом, 15 мая 2017-го подписал указ о запрете российских соцсетей на Украине, рассчитанный на три года. По истечении этого срока у Зеленского было два варианта. Первый — не продлевать указ, и тогда российские сайты смогли бы беспрепятственно возобновить работу в стране. Или продлить запрет, тем самым вновь «прогнувшись» под правых и продолжив политику Порошенко. Зеленский выбрал второе.

Напомним, блокировка российских сайтов три года назад вызвала на Украине серьезный резонанс. Под запрет для граждан попали самые популярные на тот момент соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также почтовые сервисы Mail.ru и «Яндекс». В лице последнего многие украинцы потеряли еще и крупный поисковик, на который были завязаны другие важные сервисы вроде «Яндекс.Пробки». Кроме того, Порошенко по наущению Запада оставил сограждан без ключевой бухгалтерской программы 1С, ведущих российских телеканалов и новостных сайтов, «Антивируса Касперского» и многого другого.

Подручные бывшего президента придумали массу поводов для погружения украинцев в информационную изоляцию. Мол, некоторые из сайтов были заблокированы потому, что работали в Крыму или транслировали «позицию агрессора». А тот же «Яндекс» — под диким предлогом, что Россия благодаря ему «богатеет за счет Украины». В 2017-м этот запрет очень порадовал националистов, которых и видел своими избирателями Порошенко.

Но Зеленский обещал своим 73% сторонников совершенно другое. В апреле 2019-го, перед вторым туром выборов, он прямо заявил, что «запреты российских сайтов бессмысленны», и добавил, что «перед запрещением властям было бы не лишне поинтересоваться мнением народа». Оставив идиотский запрет в прошлом, он не только сдержал бы слово, данное своим избирателям, но и послал бы сигнал Кремлю — о том, что Киев готов работать с Москвой в конструктивном ключе. Однако этого не произошло. И, как считают украинские аналитики, уже вряд ли произойдет.

Многие украинские политологи и политики крайне негативно среагировали на решение Зеленского. Хотя бы потому, что оно продолжает углублять культурный разрыв между россиянами и украинцами, стирать общие культурные коды. При этом аргумент, что любые запреты можно обойти через VPN, увы, не работает в случае многих пожилых жителей двух стран. Не желая вникать в премудрости обходных программ, они просто теряют связь друг с другом. Одним из первых высказался известный журналист и политолог Юрий Ткачев, ранее возлагавший большие надежды на перемены в государстве.

«Думаю, нет никакого смысла обсуждать решение Зеленского продлить порошенковский запрет на «ВКонтакте», «Яндекс» и т. д. Этот шаг не был экстраординарным для президента, он просто вновь продолжает политику Порошенко, — считает эксперт. — Уже понятно, что Зеленский — это Порошенко в том смысле, что «первый срок Зеленского по факту стал вторым сроком Порошенко». Ключевая разница между ними в том, что последний мог как-то фантазировать, будто его политика пользуется поддержкой народа. Зеленский же самим фактом своей победы доказал: поддержкой пользуется политика, прямо противоположная порошенковской».

Ткачев указал: те шаги, которые делает глава Украины, прямо противоречат тому, за что голосовали его избиратели весной 2019-го.

«Некоторые коллеги говорят, мол, Порошенко был идейный, убежденный упырь, а Зеленский — «хороший парень, ему просто навязали правила игры, которые он исполняет». Но это не имеет значения, — заявляет обозреватель. — Пока он ведет себя как предшественник, мы вполне можем считать, что Зеленский такой же. А что он там себе думает ночью в туалете — его личное дело, на нашу жизнь оно никак не влияет. Главное, что может сделать лидер государства, чтобы не войти в историю как предатель своих избирателей, — подать в отставку уже сейчас».

С Ткачевым согласен киевский политолог Алексей Якубин. По его мнению, продлением запрета на российские соцсети Зеленский оттолкнул от себя избирателей, желавших реальных перемен в стране.

«Президент сделал это, чтобы не нарваться на обвинения в «зраде» со стороны Порошенко и других правых, которые всегда рады обвинить его в развороте политики на 180 градусов, — пояснил эксперт. — В обществе уже давно поняли, что этот запрет — символический. По статистике, даже во время карантина «ВКонтакте» входит в десятку самых популярных сайтов на Украине. Такое чувство, что это решение готовилось функционерами экс-главы страны. Мне кажется, что запрет соцсетей — это некий маркер для самого Зеленского».

Граждане ожидали от президента совсем других решений, но он предпочитает прислушиваться к правым, уверен Якубин.

«Сегодня агрессивное меньшинство, в том числе в Раде, постоянно педалирует темы «зрады во власти», привлекая к ним внимание в негативном ключе. То есть даже через год правления новой власти «партия войны» продолжает влиять на ее решения, — указывает он. — А ведь избиратель Зеленского твердо стоял на том, что нужно эти запреты отменять! Зачем вводить запрет, если украинцы и так обходят эту норму? Зачем запрещать то, что люди все равно будут делать?»

С точки зрения Якубина, действовать вопреки пожеланиям избирателей президента вынуждает еще и раскол внутри его собственной политической силы.

«Внутри «Слуги народа» есть два противоборствующих крыла. В одном считают, что Зеленского избирали как «президента, который изменит политику Порошенко». В другом крыле откровенно симпатизируют «партии войны». На Банковой пытаются балансировать между теми и другими, но что касается российских соцсетей, то им не надо было это продолжать. Таким образом мы сами себя заносим в список стран с несвободным Интернетом вроде Северной Кореи или Китая», — уверен политолог.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал продление запрета российских соцсетей «свидетельством цинизма, равнодушия и непонимания властью потребностей своих граждан».

«Принятие такого решения в период пандемии, когда социальные и родственные связи между жителями двух стран имеют огромное значение, говорит о цинизме, равнодушии и непонимании властью чаяний украинцев, — убежден он. — По данным социологов, более 53% жителей считают запрет российских соцсетей ошибкой и нарушением своих гражданских прав. Этот шаг — элемент психологического давления со стороны власти, нацеленный на ограничение свобод людей и разжигание русофобии».

Ограничение свободы Интернета, считает Медведчук, это еще и часть политики подавления инакомыслия, формирующей в обществе атмосферу страха и несвободы, характерную для «полицейского государства».

«Белые и черные списки певцов и артистов, запрет телеканалов и СМИ, попытки переписать историю, предать забвению День Победы, снос памятников героям Великой Отечественной и чествование нацистов — все эти «достижения» режима бывшего президента сегодня поставлены на службу команде Зеленского, — констатировал политик. — Новая команда идет проторенной дорогой Порошенко, Парубия и Турчинова. Они скорбят в День Победы и голосуют за запрет соцсетей, продолжая раскалывать страну. Они не способны предложить новый политический путь для Украины и используют преступный курс, доставшийся им в наследство от Порошенко».

Медведчук уверен, что президент Зеленский занят «запретами ради запретов», борьбой с инакомыслящими и несогласными.