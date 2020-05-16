Доктор Бубеев предупредил о появлении фобий у россиян после выхода из самоизоляции

Москва, 16 мая. Помощь психиатров и психологов понадобится большей части населения после снятия режима самоизоляции и карантина. Об этом рассказал доктор медицинских наук, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по науке Юрий Бубеев.

По его словам, введенная самоизоляция в рамках превентивных мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции является стрессом для организма любого человека. Юрий Бубеев предположил, что после нормализации ситуации можно ожидать, что будет определенный процент россиян с психотравмой и фобиями. Им будет сложно вернуться к обычной жизни. В частности, у них появится страх выходить в общественные места, где можно подхватить вирус.

«Этот страх — определенный вид фобии, который людям необходимо будет преодолеть. Если это не будет получаться самостоятельно, надо прибегать к помощи психолога или психотерапевта, вплоть до медикаментозного лечения. Так что, видимо, работы у психотерапевтов и психологов после карантина прибавится», — подчеркнул профессор.

Он рассказал, что можно разделить людей на несколько категорий: «паникующие», «взволнованные» и «адекватно оценивающие ситуацию». По словам ученого, у первых как раз-таки и могут появиться проблемы с выходом из самоизоляции.

Юрий Бубеев добавил, что, вероятно, скорого окончания пандемии коронавируса ожидать не стоит, так как возможны новые волны заболевания. Именно поэтому, как заметил профессор, нужно не забывать про социальное дистанцирование. Для большинства граждан выход из режима самоизоляции должен пройти безболезненно, уверен врач-психотерапевт. Он сравнил настоящую ситуацию с выходом из длительного отпуска.

Ученый посоветовал следить за своим физическим состоянием, чтобы как можно легче вернуться к нормальному ритму жизни.

«Также полезны психологические упражнения, направленные на релаксацию, на борьбу со страхами, на преодоление тревожности», — отметил Бубеев.

Он также посоветовал читать только официальную информацию по коронавирусу, чтобы избавиться от страхов, связанных с инфекцией и реально оценивать ситуацию в регионе.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в Китае. Тогда в городе Ухань были зарегистрированы многочисленные случаи пневмонии, напоминает телеканал «360». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции во всем мире.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее назвал сроки завершения пандемии COVID-2019 в России.