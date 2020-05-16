Пасынок Джигарханяна расстался с бывшей супругой Казаченко

Москва, 16 мая. Пасынок заслуженного советского и российского актера Армена Джигарханяна Степан расстался с бывшей супругой певца Вадима Казаченко Ольгой. Об этом Степан Джигарханян рассказал во время прямого эфира в Instagram с певицей Анной Калашниковой.

«Мы с Олей сейчас просто друзья и прекрасно общаемся», — сообщил он.

Пасынок актера признался, что сейчас проживает один. По его словам, расставание с Ольгой Казаченко пошло их отношениям только на пользу. Также 54-летний Джигарханян отметил, что пара разошлась без скандалов и взаимных обвинений.

«Тут нет каких-то подробностей, чтобы их сейчас вся страна обсуждала. Ни битья посуды, ни мордобоя у нас не было», — приводит его слова KP.RU.

Джигарханян-младший подчеркнул, что они с Казаченко взрослые люди, поэтому им удалось расстаться достойно и сохранить уважение друг к другу.

Степан Джигарханян и 39-летняя Ольга Казаченко познакомились на съемках ток-шоу «Пусть говорят». Отношения пары развивались на расстоянии, поскольку бывшая супруга Вадима Казаченко живет в России, а Джигарханян-младший давно переехал в Лас-Вегас.

«Живем ведь не через улицу, и не в одном городе, а, можно сказать, в противоположных точках планеты. Отсюда и такая синусоида: то все взахлеб — совместные поездки, мероприятия, часы наедине. <…> То периоды общения на расстоянии», — рассказывал в прошлом году пасынок актера.

Степан Джигарханян даже успел познакомить возлюбленную с отцом и матерью Татьяной Власовой. Несмотря на то, что родные хорошо приняли Ольгу Казаченко, видимо отношения пары все же не выдержали испытания расстоянием.