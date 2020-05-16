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События в Сирии 15 мая: срыв перемирия в Идлибе, Турция обучает 14 тысяч боевиков, память о Филипове

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События в Сирии 15 мая: срыв перемирия в Идлибе, Турция обучает 14 тысяч боевиков, память о Филипове

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 16 мая в Сирии и подводит итоги за сутки. В публикации использованы материалы Telegram-каналов «Вестник Дамаска», «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАН», Kirill Semenov и WarJournal.

Большой Идлиб

Соблюдение режима прекращения огня

В результате обстрела со стороны правительственных войск в н.п. Эль-Бара в предгорьях Джебель аз-Завия, расположенных к югу от трассы М4, были ликвидированы два боевика «Фейлак аш-Шам», еще шестеро были ранено. Идлибские источники обвиняют правительственные силы в срыве перемирия.

После обстрела боевики «Фейлак аш-Шам» пошли в наступление на позиции Сирийской Арабской Армии — САА наступление отразила.

В Эрихе прошел митинг в поддержку принципов «революции» и «сирийской весны».

События в Сирии 15 мая: срыв перемирия в Идлибе, Турция обучает 14 тысяч боевиков, память о Филипове

Турция обучает 14 тысяч боевиков в Идлибе

Как сообщает эксперт Кирилл Семенов со ссылкой турецкий военно-политический журнал Suriye Gündemi, Турция обучает на своих базах в Идлибе 14 400 боевиков «Сирийской национальной армии». Стратегия Турции направлена на то, чтобы вновь сделать Идлиб «зеленым» (подавив радикалов ХТШ) и поддержать вооруженную оппозицию против возможного будущего наступления правительственных войск.

Турция запустила новую программу «Обучи и оснасти» для лояльных сил в Идлибе, главным образом СНА. Например, «Лива аль-Шималь» и 111-я бригада СНА в настоящее время располагают 600 бойцов в Идлибе. 300 из них обучаются на базе Батбо, а остальные 300 — на базе Кафр Насах.

События в Сирии 15 мая: срыв перемирия в Идлибе, Турция обучает 14 тысяч боевиков, память о Филипове

В общей сложности Турция располагает 48 базами в контролируемых оппозицией районах Идлиба, но неясно, на всех ли базах действует такая учебная программа. Если да, то будут обучены 14400 бойцов СНА, расквартированных на этих базах.

Турецкая программа «обучи и оснасти» также распространяется и на группировки «Джабхат аль-Ватания лил-Тахрир» («Национальный фронт освобождения», НФО). С помощью этой учебной программы НФО в Идлибе будут поддерживаться СНА и станут более структурированным для реализации процесса объединения НФО и СНА, который был прерван столкновениями в Идлибе.

Увековечивание памяти летчика Романа Филипова

На месте гибели Героя России гвардии майора Романа Филипова в н.п. Бабила в провинции Идлиб установлена мемориальная доска.

Российский летчик Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года в неравном бою с боевиками террористических группировок.

События в Сирии 15 мая: срыв перемирия в Идлибе, Турция обучает 14 тысяч боевиков, память о Филипове

Террористы при помощи ПЗРК сбили штурмовик Су-25СМ под управлением майора Филипова в небе, однако летчик смог катапультироваться.

После приземления, он вступил в бой с превосходящими силами противника. Его последними словами стала знаменитая теперь на весь мир фраза «Это вам за пацанов!». Не желая сдаваться в плен, Филипов совершил самоподрыв, уничтожив при этом нескольких боевиков.

Терроризм

В городе Аль-Ках было найдено и обезврежено СВУ, установленное неизвестными на улице.

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

В городе Аш-Шаддади в провинции Хасеке взорвался заминированный мотоцикл — окружающим зданиям нанесен материальный ущерб.

Зона контроля правительственных сил

Колонна российских войск была замечена в окрестностях н.п. Айн Исса в провинции Ракка.

Зона операции «Источник мира»

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о конфликте между протурецкими группировками на севере страны из-за спора о разделе доходов от мародерства. Спор, переросший в вооруженные столкновения, произошёл между боевиками «Фейлак ар-Рахман», «Бригадой Султан Мурад» и «Бригадой Муатасем» в н.п. Ахрас, Сода и Лилан к северу от Тель-Тамра и западной части Рас Айна.

Курдские источники обвинили протурецких боевиков в сожжении посевов в окрестностях Телль Абьяда.

Северная Сирия

На КПП Хавар Килис в северной части провинции Алеппо были доставлены тела боевиков СНА, убитых в Ливии. Всего доставлено 21 тело членов группировок «Лива ас-Самарканд», «Лива Сукур аш-Шималь», «Дивизия Султан Мурад», «Лива Султан Сулейман Шах аль-Имашат».

В Африне с начала мая подразделениями «Сирийской свободной полиции» арестовано 15 гражданских. В апреле было арестовано 60 человек.

Бойцы курдских «Сил освобождения Африна» из противотанкового ракетного комплекса обстреляли экскаватор, возводивший насыпи на позициях протурецких боевиков в кантоне Африн.

В квартале Рамуса города Алеппо загорелась трава вокруг школы — поступившие сперва сообщения о возгорании в результате обстрела и взрыва не подтвердились, пожар был вскоре потушен.

Центральная Сирия

Боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) в продолжении «войны на истощение» заявляют о захвате в плен информатора Сирийской Арабской Армии между городами Пальмира и Эс-Сухне. После допроса информатор был казнен.

Помимо этого, боевики ИГ заявили об успешном рейде на позиции правительственных сел в горах Джебель аль-Бишри на западе провинции Дейр эз-Зор.

На трассе Маадан — Ас-Сабха в провинции Ракка без вести пропало трое военнослужащих Воздушной разведки ВВС Сирии.

В Сети ходят слухи о переговорах между российскими военными советниками и главой «Сил национальной обороны» Фирасом аль-Джихамом об увеличении контингента СНО в провинции Дейр эз-Зор.

Южная Сирия

Судя по всему, полномасштабная контртеррористическая операция в провинции Даръа снова откладывается. В н.п. Тафас, к окрестностям которого уже несколько дней стягивают тяжелые подразделения, идут переговоры о сдаче оружия и выводе несогласных на севере страны.

Военные обозреватели и аналитики отнеслись к новости скептично — пожертвуют в очередной раз пешками, тогда как основные полевые командиры и руководители «спящих ячеек» через некоторое время возобновят подрывную деятельность.

В режиме реального мнения публикуем обновления обстановки в Сирии на нашем Telegram-канале.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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