События в Сирии 15 мая: срыв перемирия в Идлибе, Турция обучает 14 тысяч боевиков, память о Филипове

Большой Идлиб

Соблюдение режима прекращения огня

В результате обстрела со стороны правительственных войск в н.п. Эль-Бара в предгорьях Джебель аз-Завия, расположенных к югу от трассы М4, были ликвидированы два боевика «Фейлак аш-Шам», еще шестеро были ранено. Идлибские источники обвиняют правительственные силы в срыве перемирия.

SAA shelled Al-Ankawi,Qulaydin,Safahun,Al-Fattirah, Kansafra and Bara in wich killed 2 militants and wounded 7 pic.twitter.com/VtbWbmJrLQ — ZOKA (@200_zoka) May 15, 2020

После обстрела боевики «Фейлак аш-Шам» пошли в наступление на позиции Сирийской Арабской Армии — САА наступление отразила.

В Эрихе прошел митинг в поддержку принципов «революции» и «сирийской весны».

Турция обучает 14 тысяч боевиков в Идлибе

Как сообщает эксперт Кирилл Семенов со ссылкой турецкий военно-политический журнал Suriye Gündemi, Турция обучает на своих базах в Идлибе 14 400 боевиков «Сирийской национальной армии». Стратегия Турции направлена на то, чтобы вновь сделать Идлиб «зеленым» (подавив радикалов ХТШ) и поддержать вооруженную оппозицию против возможного будущего наступления правительственных войск.

Турция запустила новую программу «Обучи и оснасти» для лояльных сил в Идлибе, главным образом СНА. Например, «Лива аль-Шималь» и 111-я бригада СНА в настоящее время располагают 600 бойцов в Идлибе. 300 из них обучаются на базе Батбо, а остальные 300 — на базе Кафр Насах.

В общей сложности Турция располагает 48 базами в контролируемых оппозицией районах Идлиба, но неясно, на всех ли базах действует такая учебная программа. Если да, то будут обучены 14400 бойцов СНА, расквартированных на этих базах.

Турецкая программа «обучи и оснасти» также распространяется и на группировки «Джабхат аль-Ватания лил-Тахрир» («Национальный фронт освобождения», НФО). С помощью этой учебной программы НФО в Идлибе будут поддерживаться СНА и станут более структурированным для реализации процесса объединения НФО и СНА, который был прерван столкновениями в Идлибе.

Увековечивание памяти летчика Романа Филипова

На месте гибели Героя России гвардии майора Романа Филипова в н.п. Бабила в провинции Идлиб установлена мемориальная доска.

Российский летчик Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года в неравном бою с боевиками террористических группировок.

Террористы при помощи ПЗРК сбили штурмовик Су-25СМ под управлением майора Филипова в небе, однако летчик смог катапультироваться.

После приземления, он вступил в бой с превосходящими силами противника. Его последними словами стала знаменитая теперь на весь мир фраза «Это вам за пацанов!». Не желая сдаваться в плен, Филипов совершил самоподрыв, уничтожив при этом нескольких боевиков.

Терроризм

В городе Аль-Ках было найдено и обезврежено СВУ, установленное неизвестными на улице.

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

В городе Аш-Шаддади в провинции Хасеке взорвался заминированный мотоцикл — окружающим зданиям нанесен материальный ущерб.

Зона контроля правительственных сил

Колонна российских войск была замечена в окрестностях н.п. Айн Исса в провинции Ракка.

#Ain_Issa: Russian forces has sent large military reinforcements to the town of Ain Issa and its countryside. pic.twitter.com/RdhksuujTj — Rojava Network (@RojavaNetwork) May 15, 2020

Зона операции «Источник мира»

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о конфликте между протурецкими группировками на севере страны из-за спора о разделе доходов от мародерства. Спор, переросший в вооруженные столкновения, произошёл между боевиками «Фейлак ар-Рахман», «Бригадой Султан Мурад» и «Бригадой Муатасем» в н.п. Ахрас, Сода и Лилан к северу от Тель-Тамра и западной части Рас Айна.

Курдские источники обвинили протурецких боевиков в сожжении посевов в окрестностях Телль Абьяда.

#الرقة حرائق تلتهم المحاصيل الزراعية بالقرب من مناطق الرباط بين الجيش الوطني وقسد غربي مدينة تل ابيض شمالي الرقة #مركز_التوثيق_الرقة pic.twitter.com/ExyoOLpYnZ — مركز التوثيق _ الرقة (@EVzGYm35GzsMd50) May 15, 2020

#الرقة حرائق تلتهم المحاصيل الزراعية بالقرب من مناطق الرباط بين الجيش الوطني وقسد غربي مدينة تل ابيض شمالي الرقة #مركز_التوثيق_الرقة pic.twitter.com/7gNOQr2z8A — مركز التوثيق _ الرقة (@EVzGYm35GzsMd50) May 15, 2020

Северная Сирия

На КПП Хавар Килис в северной части провинции Алеппо были доставлены тела боевиков СНА, убитых в Ливии. Всего доставлено 21 тело членов группировок «Лива ас-Самарканд», «Лива Сукур аш-Шималь», «Дивизия Султан Мурад», «Лива Султан Сулейман Шах аль-Имашат».

В Африне с начала мая подразделениями «Сирийской свободной полиции» арестовано 15 гражданских. В апреле было арестовано 60 человек.

15 civilians were arrested by Turkish-backed militants in Afrin since the beginning of May 2020, while total of 60 civilians were arrested in April. All are documented by names and place of arrests/ kidnappings. pic.twitter.com/gEjlkCyEQS — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) May 15, 2020

Бойцы курдских «Сил освобождения Африна» из противотанкового ракетного комплекса обстреляли экскаватор, возводивший насыпи на позициях протурецких боевиков в кантоне Африн.

The Afrin Liberation Forces destroyed an earth mover on the front lines of Kimar village with an ATGM pic.twitter.com/S6few1XGTf — Woofers (@NotWoofers) May 15, 2020

В квартале Рамуса города Алеппо загорелась трава вокруг школы — поступившие сперва сообщения о возгорании в результате обстрела и взрыва не подтвердились, пожар был вскоре потушен.

Not yet confirmed.

Photo by the Brothers School, after hearing the explosion, and witnesses from the area talking about shrapnel

Firefighters have arrived to put out the fire and are waiting for more details pic.twitter.com/Oa2x52ly7z — Spriter (@ynms79797979) May 15, 2020

Центральная Сирия

Боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) в продолжении «войны на истощение» заявляют о захвате в плен информатора Сирийской Арабской Армии между городами Пальмира и Эс-Сухне. После допроса информатор был казнен.

Помимо этого, боевики ИГ заявили об успешном рейде на позиции правительственных сел в горах Джебель аль-Бишри на западе провинции Дейр эз-Зор.

#البادية_24



وقوع قتلى وجرحى بصفوف قوات النظام جراء هجوم لتنظيم داعش استهدف نقاط عسكرية تقع قرب جبل البشري ببادية محافظة دير الزور #BADIA_24 pic.twitter.com/GUi75yoxeT — البادية 24 (@ALBADIA24) May 15, 2020

На трассе Маадан — Ас-Сабха в провинции Ракка без вести пропало трое военнослужащих Воздушной разведки ВВС Сирии.

В Сети ходят слухи о переговорах между российскими военными советниками и главой «Сил национальной обороны» Фирасом аль-Джихамом об увеличении контингента СНО в провинции Дейр эз-Зор.

Южная Сирия

Судя по всему, полномасштабная контртеррористическая операция в провинции Даръа снова откладывается. В н.п. Тафас, к окрестностям которого уже несколько дней стягивают тяжелые подразделения, идут переговоры о сдаче оружия и выводе несогласных на севере страны.

Военные обозреватели и аналитики отнеслись к новости скептично — пожертвуют в очередной раз пешками, тогда как основные полевые командиры и руководители «спящих ячеек» через некоторое время возобновят подрывную деятельность.

For second time negotiations in Tafas Darra.Which will be probably unsuccessful.Darra should be completed before Idlib.4th Division awaits the outcome of the negotiations pic.twitter.com/mOpyh0dbWv — ZOKA (@200_zoka) May 15, 2020

