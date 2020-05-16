Елена Зайцевых откровенно рассказала о тайном романе с Чаком Норрисом

Москва, 16 мая. Российская исполнительница Елена Зайцева призналась, что тайно встречалась с американским актером Чаком Норрисом. Об этом певица откровенно рассказала в эфире передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Одна из сестер Зайцевых поделилась подробностями своей бурной молодости и объяснила, почему у нее не сложились отношения с «Крутым Уокером». Роман у российской певицы и американского актера завязался достаточно быстро, но Елена Зайцева ему не доверяла.

По словам Зайцевой, с Чаком Норрисом она познакомилась благодаря своей сестре, которая была замужем за американцем Ником Виссоковским. Тот вместе с Чаком Норрисом был владельцем одного из казино. По признанию певицы, голливудская звезда красиво за ней ухаживал, но о доверии с ее стороны речи не шло.

«Я ему не верила, потому что он все-таки мировая звезда. Вокруг него всегда крутились девочки. Там был особенный, конечно, контингент поклонниц», — поделилась одна из сестер-близняшек.

Она обратила внимание, что на тот момент актер был совершенно не готов к созданию семьи.

«Блудствовать я просто не хотела», — добавила Елена Зайцева.

Знаменитый американский актер Чак Норрис ранее назвал причину ухода из кино. Звезда Голливуда около пяти лет назад пропал с обложек журналов и газет и перестал сниматься в фильмах. Норрис признался, что причиной ухода из кино стало здоровье его супруги Дженны.