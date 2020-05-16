Модель Victoria's Secret снялась в откровенной фотосессии топлес

Вашингтон, 16 мая. Модель известного американского бренда женского нижнего белья Victoria's Secret Кэндис Свейнпол снялась в откровенной фотосессии топлес. Снимки, сделанные для рекламной кампании, были опубликованы на официальном сайте марки.

На одной из фотографий 31-летняя модель демонстрирует шелковые красные трусики с завышенной талией и прикрывает грудь рукой. На втором снимке Свейнпол позирует в красном платье-комбинации, игриво подняв плечо. Для еще одной фотографии на модель надели черный полупрозрачный топ с длинными рукавами и трусики того же цвета.

Кэндис Свейнпол вошла в ряды моделей Victoria's Secret в 2010 году. В январе 2018 года ее назвали самой высокооплачиваемой моделью, демонстрирующей белье и купальники в Instagram. В рейтинге, составленном бельевым брендом BlueBella, говорится, что Свейнпол получала около 70 тысяч долларов (более пяти миллионов рублей) за один рекламный пост.

Компания Victoria's Secret была создана в 1977 году. В ассортименте бренда представлены не только купальники и нижнее белье, но и одежда, парфюмерия, косметика, а также аксессуары. Моделей, демонстрирующих продукцию торговой марки, называют «ангелами», поскольку во время ежегодного показа они выходят на подиум с крыльями,похожими на крылья бабочек, ангелов и фей. В разные времена бренд сотрудничал с такими моделями, как Тайра Бэнкс, Хелена Кристенсен, Адриана Лима и Алессандра Амбросио.