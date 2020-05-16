В Кузбассе коронавирус выявили еще у 14 человек

Кемерово, 16 мая. Врачи за сутки выявили коронавирусную инфекцию еще у 14 жителей Кузбасса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Они изолированы, получают лечение. Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день общее число выздоровевших пациентов в регионе достигло 103. Всего в инфекционных клиниках Кузбасса находятся 211 человек, передает «Газета Кемерова».

Отмечается, что новые случаи опасной коронавирусной инфекции были выявлены в Белово — четыре, девять пациентов находятся в Новокузнецке и один человек в Осинниках.

С начала пандемии в регионе официально выявлен 321 случай коронавируса, 7 человек скончались, 103 успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.