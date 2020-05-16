Эксперты рассказали о влиянии удаленки на утечку данных из банков

Москва, 16 мая. Специалисты в сфере информационной безопасности оценили влияние перехода сотрудников российских банков на удаленку на инциденты, которые связаны с утечкой персональных данных.

Директор практики информационной безопасности (ИБ) компании AT Consulting Тимурбулат Султангалиев подчеркнул, что в настоящее время происходит самый масштабный эксперимент по удаленной работе за всю историю человечества.

По его словам, такие условия непривычны даже для IT-специалистов, «не говоря уже о простых сотрудниках, чьи домашние интернет-привычки наверняка не соответствуют строгим ИБ-политикам».

«Отсюда взрывной рост инцидентов безопасности, особенно в финансовом секторе. Атакуя банки, хакеры могут убить сразу двух зайцев: получить доступ и к счетам, и к персональным данным клиентов, в том числе юридических лиц», — пояснил Султангалиев.

Он рассказал о тактиках киберпреступников. Их, по словам эксперта, две: атаки на платформы банков, обслуживающих корпоративных клиентов, и хищение данных. Чаще всего атаки совершаются с помощью методов социальной инженерии, подчеркнул Тимурбулат Султангалиев.

Председатель совета директоров компании «СерчИнформ» Лев Матвеев добавил, что сейчас собирать статистику рано, так как режим удаленной работы еще продолжается. По его словам, действительно, признаки роста инцидентов в сфере информационной безопасности есть.

«Это, во-первых, сообщения на форумах и в СМИ об утечках, мошеннических действиях и попытках продажи баз. Второй — сообщения в соцсетях от клиентов банков о прозвоне так называемыми «службами безопасности банков». Третий признак — рост числа судебных дел против банковских служащих по фактам сливов персональных данных клиентов с начала года», — сообщил Матвеев.

Эксперт добавил, что набор утекающих данных практически всегда одинаков. В частности, речь идет о готовых базах клиентов или базы по конкретным параметрам, в том числе держателей карт крупного банка с определенной суммой на счету. Виновниками утечки данных чаще всего являются обычные специалисты.

«В ситуации удаленной работы контроль неизбежно снижается, хотя бы потому что у работников за плечом не стоит начальник, на них не направлены видеокамеры. Так что банки должны были отнестись к обеспечению ИБ еще серьезнее», — резюмировал Лев Матвеев.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, которая произошла в конце прошлого года в Китае, кардинально изменила привычный образ жизни людей. В странах, где были зафиксированы случаи заболевания инфекцией, были приняты превентивные меры для борьбы с инфекцией. Так, в РФ был введен режим самоизоляции, закрыты места массового скопления людей, в том числе рестораны, бары и кинотеатры, школьники и студенты продолжают обучение в дистанционном формате, а многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы.