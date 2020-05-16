«Газпром» прекратит поставки через Польшу по магистрали Ямал-Европа. События дня. ФАН-ТВ

В Козельске уволен главврач межрайонной больницы Главный врач Центральной межрайонной больницы Козельска (это Калужская область) уволен. Сотрудники медучреждения, которые больше месяца трудились в составе выездных бригад, получили по 27 рублей, об этом сообщает ТАСС. Руководство больницы объяснило, что надбавки были рассчитаны с учетом количества минут, проведенных в контакте с инфицированным пациентом. Напомним, на доплаты медикам, которые работают с коронавирусом, в регионы было направлено 27 миллиардов рублей. Накануне Владимир Путин очень строго потребовал распределить средства и выдать деньги врачам. Президент сделал жесткое замечание о том, что суммы были указаны конкретно, а производить дополнительные расчеты указа не было.

Путин поручил сохранить самоизоляцию для пожилых Другое президентское поручение, утвержденное накануне, касается людей пожилого возраста. Правительству России и главам регионов необходимо обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Напомним, они входят в группу риска по новой коронавирусной инфекции. Документ опубликован на сайте Кремля, доклад об исполнении должностные лица должны представить главе государства 20 мая.

Начальник Кубанского УГИБДД отправлен в отставку Глава Кубанского управления ГИБДД лишился своей должности. Указом президента Александр Капустин отправлен в отставку, кто займет эту должность пока неизвестно, причины увольнения не уточняются. Но, вероятнее всего, кадровое решение связано с серией громких инцидентов. Например, семеро полицейских вместе с командиром взвода ДПС были арестованы в марте 2020 года за поборы на дорогах, которые они устраивали на протяжении 4 лет. Немногим ранее за вымогательства и взятки был задержан старший инспектор отдела ГИБДД в Краснодаре.