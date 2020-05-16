В Крыму с 18 мая прекращает действовать режим самоизоляции

Симферополь, 16 мая. Режим самоизоляции прекращает действовать в Крыму с 18 мая. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован на портале крымского правительства.

17 марта на полуострове был введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. С 1 мая в регионе разрешили работу некоторых организаций, например, парикмахерских, химчисток и автомагазинов. 12 мая в Крыму начал действовать обязательный масочный режим. С 18 мая значительно расширяется список организаций, допущенных к работе.

Несмотря на значительные послабления, многие ограничения по-прежнему продолжат действовать. Так, пока в Крыму все еще запрещена работа кинотеатров, ресторанов, санаториев, музеев и некоторых непродовольственных магазинов. Кроме того, возобновившие работу организации должны обеспечить соблюдение сотрудниками санитарных норм.

Также сохраняется требование соблюдать самоизоляцию в течение двух недель для тех, кто прибыл в Крым из других стран или из регионов РФ, в которых были выявлены случаи коронавируса. Если у гражданина нет возможности самоизолироваться дома, его направят в обсерватор.

По данным на утро 16 мая, в Крыму зарегистрировано 135 человек с коронавирусом, 65 из них уже полностью выздоровели. Как пишет Forpost, под наблюдением по месту жительства в республике находятся 815 человек.

Ранее председатель крымской общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма» Наталия Стамбульникова рассказала о перспективах открытия туристического сезона в регионе. По ее словам, пока ограничения не позволяют возобновить туризм.