Миро раскритиковала Бородину, рассказавшую о «героизме» мужа

Москва, 16 мая. Скандально известный блогер Лена Миро прокомментировала заявление ведущей Ксении Бородиной, которая ранее назвала своего супруга Курбана Омарова «героем». По мнению Миро, таким образом телезвезда хочет выстроить имидж счастливой семьи, которой можно поручить рекламу йогуртов. Своим мнением Лена Миро поделилась в своем блоге на Live Journal.

О своем супруге Бородина ранее написала в своем Instagram-аккаунте.

«Все мы знаем, что положительный герой для женщины, это который пришел и спас ото всех бед. Именно таким для меня был мой муж, за это качество я его полюбила! Вот такие для меня герои», — написала телеведущая.

Однако, по словам Лены Миро, эти слова вызвали у нее лишь «улыбку умиления», поскольку она считает супруга Бородиной «альфонсом».

«Прожорливый альфонс, сидящий на мясистой бородинской шее. Может, и не все так считают, но я — точно», — заявила блогер.

Она отметила, что женщина того, кто «пришел и спас от всех бед», не будет клеить бумажку на автомобильный номер или покупать продукты в дешевых магазинах. Также она отметила, что в таком случае Бородина не должна жаловаться и в социальных сетях.

«Разве женщина того, кто «пришел и спас», публикует в Instagram посты отчаяния — удел вечных терпил», — написала Миро.

Напомним, ранее Лена Миро уличила в алкогольной зависимости певицу Татьяну Терешину. Миро рассказала в своем блоге, что ее обеспокоили фотографии в Instagram-аккаунте исполнительницы. По словам блогера, за последние 10 дней Терешина опубликовала несколько снимков, на которых предстала перед подписчиками с бокалом алкоголя в руке.