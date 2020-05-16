Минобороны РФ начало вывод военных, помогавших Сербии бороться с коронавирусом

Белград, 16 мая. Россия начала вывод из Сербии группы военных, направленных в страну для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Первая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России <...> приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в г. Белград на аэродром Батайница», — говорится в сообщении ведомства.

Всего на 16 мая запланировано три специальных рейса из Сербии. Самолеты доставят в Россию свыше 40 военнослужащих, а также четыре единицы военной техники. Перевозка будет осуществляться самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Напомним, российские военные отправились в Сербию в начале апреля. По запросу Белграда специалисты из РФ проводили дезинфекцию объектов инфраструктуры, а также помогали местным врачам в лечении заразившихся коронавирусом. В Сербии работали как военные медики, так и вирусологи войск РХБЗ.

Ранее в Россию вернулся последний самолет с военными, которые оказывали помощь в борьбе с эпидемией в Италии, передает НСН. Граждан РФ проводил генеральный консул России в Милане Александр Нуризаде. Ил-76 вылетел с аэродрома в Вероне и доставил на родину группу из 13 военнослужащих, а также одну единицу специальной военной техники, пишет «АиФ».