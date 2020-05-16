Ученые обнаружили таинственную зависимость между снами людей перед смертью

Нью-Йорк, 16 мая. Исследователи из хосписа, расположенного в американском штате Нью-Йорк, обнаружили странную зависимость между снами людей, находящихся незадолго до смерти. Ученые выяснили, что примерно за 4 месяца до ухода из жизни пациенты видят одинаковые сны.

Основным мотивом сновидений были умершие родственники, которые зовут больных с собой, сообщая им о том, что в другом мире «хорошо и не страшно». Другие же видели во снах поездки на поезде или самолете. При этом их также сопровождали родные, умершие когда-то. Вместе с тем, половина опрошенных видела, будто они прощаются с близкими людьми.

Ученые из американского хосписа также опросили больных детей. Как выяснилось, их сны были совершенно другими. Они видели незнакомых взрослых и домашних животных, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, в прошлом году египтологи раскрыли тайну рва, который окружает пирамиду Джосера в Саккаре. По мнению ученых, он является трехмерной моделью пути фараона в загробный мир. По их словам, глубина рва составляет 20 метров, а его ширина достигает 40 метров. Ров был прорублен в каменном грунте, на котором стоит пирамида. Проход отделяет некрополь столицы Древнего Царства от храмовых построек, которые расположены рядом.