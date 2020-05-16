Джабаров назвал территории, которых может лишиться Украина

Москва, 16 мая. В обществе на Украине наблюдается глубокий раскол, поэтому страна может лишиться некоторых территорий. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, Украина может вступить в «полосу безвластия», поскольку президент Владимир Зеленский хоть и стоит во главе государства, но фактически не управляет страной.

«Есть местные князьки, которые преследует свои узкие интересы», — подчеркнул Джабаров.

Российский политик заявил, что сейчас Украина находится в опасной ситуации, так как есть силы, способные «расшатать государственность» страны. Как отметил Джабаров, Россию тревожит такое положение дел.

«Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами юго-востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают», — сказал сенатор в интервью «Парламентской газете».

Кроме того, Джабаров предположил, что до конца года Украина может выйти из Минских соглашений. По мнению сенатора, Киев не собирается ничего предпринимать для исполнения положений данного документа.

Также политик оценил недавний визит в Берлин замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, который прибыл в Германию по приглашению немецкой стороны и обсудил там внутриукраинский конфликт без представителей Киева.

«Это может перевести обсуждение реализации Минских соглашений в поле конструктивных действий», — заявил Джабаров, отметив, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после того, как в стране произошел госпереворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе были образованы две народных республики — ДНР и ЛНР. Несмотря на соглашения о перемирии, обстрелы со стороны украинских силовиков в Донбассе все еще продолжаются.