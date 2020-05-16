В NASA выразили надежду на участие России в соглашении по Луне

Хьюстон, 16 мая. Исполняющий обязанности заместителя директора NASA по международным связям Майкл Голд назвал некорректными сообщения о том, что США не желают участия России в соглашении по освоению Луны.

По словам Голда ему досадно, что множество утечек в СМИ некорректно отражали суть «Соглашений Артемиды» (Artemis Accords). Он отметил, что не удивлен «некоторым реакциям» России.

«Честно говоря, если бы я был на их месте, я бы, наверное, отреагировал так же, учитывая ту информацию, которая была представлена», — цитирует Голда ТАСС.

Таким образом и. о. заместителя директора NASA прокомментировал сообщения западных СМИ о подготовке Вашингтоном международного соглашения без участия России о добыче ресурсов на Луне.

Голд отметил, что США рассматривают РФ в качестве партнера в освоении Луны и ответил утвердительно на вопрос о том, может ли Москва рассчитывать на договор с Вашингтоном в рамках «Соглашений Артемиды». Представитель NASA подчеркнул, что соглашения основаны на Договоре по космосу 1967 года и выразил надежду, что Россия сможет пристально изучить их.

Ранее летчик-космонавт, депутат Госдумы VII созыва Елена Серова предположила, что новая орбитальная станция России может помочь при освоении Луны.