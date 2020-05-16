Эпидемиолог Руженцова сообщила об увеличении доли детей с COVID-19

Москва, 16 мая. В России 78% граждан, у которых был выявлен COVID-19, составляет социально активное население в возрасте от 18 до 65 лет. При этом, в настоящее время регистрируется рост числа инфицированных детей. Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Как отмечает эпидемиолог, благодаря соблюдению строгих правил гигиены и самоизоляции, на долю людей старше 65 лет приходится всего 15% граждан с COVID-19. При этом, доля детей с инфекцией за последние месяцы возросла с 5% до 7%. Это по мнению Руженцовой объясняется тем, что в начале распространения пандемии заражению подверглись люди, активно путешествующие. После вирус стал передаваться внутри страны среди рабочих коллективов и семей.

«Защитить детей от заражения можно с помощью строгого соблюдения всех рекомендованных мер: исключения или снижения до минимума контактов с другими детьми и взрослыми», — цитирует Руженцову ТАСС.

Также среди мер называется ношение средств индивидуальной защиты при выходе из дома, применение дезинфицирующих средств, соблюдение гигиены и личной дистанции.

Напомним, ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил об отсутствии вероятности заразиться коронавирусом, находясь на улице одному. По словам специалиста, попав в окружающую среду, вирус теряет инфекционную активность и разрушается.