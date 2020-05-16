Вильфанд предупредил о 30-градусной жаре в некоторых регионах Западной Сибири

Москва, 16 мая. В ближайшие пять дней некоторые регионы Западной Сибири «накроет» волна тепла, ожидается 30-градусная жара. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Волной тепла называют период, когда в течение пяти и более дней среднесуточная температура превышает среднегодовые показатели. Явление может негативно влиять на здоровье людей, поэтому считается опасным.

По словам Вильфанда, период волн тепла обычно наступает летом, когда климатическая норма и так высока. Метеоролог отметил, что в ближайшие дни в регионах Западной Сибири аномалия будет составлять примерно восемь градусов.

«На юге Западной Сибири, в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае температура 30 градусов и выше. В течение ближайших пяти дней такая очень жаркая погода. <...> Это настоящая волна тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что в этом году лето может стать самым жарким за всю историю. На это указывают прогнозы Росгидромета и иностранных гидрометеорологических станций.