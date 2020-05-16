Полицейские объяснили, чем чреват отказ от тестирования на COVID-19

Москва, 16 мая. В случае отклонения гражданина от тестирования на коронавирусную инфекцию, мерой наказания за нарушение может стать штраф. При этом, его размер может составить от 15 до 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-центре МВД России.

Полицейские отметили, что к ответственности может быть привлечен человек, который не сообщил о своем возвращении из-за границы, о месте пребывания и регистрации, или же не обратился за медицинской помощью на дому при ухудшении состояния здоровья. Кроме того, бездействие гражданина выражается в уклонении от обязательного лабораторного обследования.

Данные действия несут за собой административную ответственность. Они квалифицируются по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Штраф по данной статье предусматривается в размере до 40 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

«Субъектами административного правонарушения <…> являются лица, допустившие нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, а также не выполняющие санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия», — поясняют в МВД.

Отмечается, что к таким субъектам относятся граждане, у которых был подтвержден коронавирус, которые контактировали с больными или прибыли из стран, подверженных эпидемии, но нарушившие требования самоизоляции.

Напомним, ранее сбежавшую из больницы на Сахалине женщину с подозрением на коронавирус принудительно вернули в медучреждение по решению суда. Уроженка Закарпатской области прилетела на Сахалин из Украины 13 мая. Во время обязательного осмотра в аэропорту у нее выявили симптомы острого вирусного заболевания, не исключающие коронавирус. Ее отправили в больницу, но женщина сбежала.