СМИ раскрыли доходы российских звезд во время самоизоляции

Москва, 16 мая. СМИ раскрыли заработки российских звезд во время самоизоляции из-за пандемии COVID-19.

В хорошей, по сравнению с другими, ситуации оказались участники разных телепередач. Актриса Вера Сотникова получает гонорар от 50 до 70 тысяч рублей за участие в передаче «Бородина против Бузовой». Появление артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной в «Секрете на миллион» стоило телеканалу миллиона рублей, доход телеведущей Даны Борисовой в шоу «Пусть говорят» составил 100 тысяч рублей. Гонорары за один эфир в новом сезоне «Танцев со звездами» с участием актрисы Марии Порошиной и артистки Алена Бабенко превышают 300 тысяч рублей, сообщает Kp.ru.

Анастасия Волочкова и Дмитрий Шепелев получат работу на телеканале «Пятница!», их доходы вырастут на сумму от одного до полутора миллионов рублей в месяц. Накануне объявления пандемии юмористка Елена Степаненко подписала контракт на авторское телешоу на канале «Россия 1». Права на собственное интернет-шоу продала телеведущая Елена Летучая.

Долгое время рекордсменкой по рекламным контрактам оставалась телеведущая Регина Тодоренко. Рекламный пост в Instagram-аккаунте звезды стоил от 500 тысяч рублей. Заработки Тодоренко упали после скандала с осуждением жертв домашнего насилия. Реклама в соцсети также приносит полмиллиона рублей телеведущей Ксении Бородиной. Актриса Светлана Иванова за рекламу аптечного средства на своей странице получила от четырех миллионов рублей, модель Оксана Самойлова заработала два миллиона рублей на рекламе марафона блогеров.

Также бизнес процветает у астрологов и экстрасенсов, отмечают в издании. Звезды «Битвы экстрасенсов» получают за предсказания 20-50 тысяч рублей. Астролог Тамара Глоба просит за консультацию 100 тысяч рублей. Ее коллега из «Давай поженимся!» Василиса Володина получает за прогноз на пять лет от 210 до 300 тысяч рублей.

Ранее блогер Лена Миро прокомментировала измены мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова. По ее словам, Омаров неоднократно изменял телеведущей, но та просто «отрицает очевидное», так как не хочет остаться одна с двумя детьми.