Глава «Опоры России» Калинин оценил будущее малого и среднего бизнеса

Москва, 16 мая. Около миллиона компаний малого и среднего предпринимательства могут закрыться до конца лета текущего года. К такому выводу пришел руководитель бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин.

Эксперт подчеркнул, что в последние месяцы мировой экономический спад наложился на эпидемиологический кризис. В связи с этим малые и средние фирмы будут вынуждены приостановить свою деятельность в ближайшее время. По мнению Калинина, с августа 2019 года по август 2020-го может закрыться 1 млн малых предприятий. Данный месяц называется в связи с тем, что к этому времени появляется статистика по числу субъектов малого и среднего бизнеса, она публикуется Федеральной налоговой службой.

С этим прогнозом также согласился глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Но при этом, он отметил, что многое зависит от мер, принимаемых правительством для предпринимательства. Он также добавил, что из-за экономической ситуации возможен резкий рост числа самозанятых.

«Их количество через год заметно превысит миллион, и среди них будет много тех, кто до кризиса причислял себя к малому бизнесу», — цитирует Катырина газета «Известия».

Напомним, почти половина руководителей российских предприятий ожидает восстановления экономики РФ в течение года после окончания карантинных мер. Об этом свидетельствуют итоги исследования Ernst & Young. Согласно результатам, 27% ответивших рассчитывают на возвращение к докризисным показателям в течение 6–12 месяцев, а 21% респондентов надеются на восстановление экономики в течение полугода.