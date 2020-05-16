В МЧС предупредили о риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки

Москва, 16 мая. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили о риске передачи коронавируса через упаковки с чипсами и орехами или при использовании общей посуды.

В рекомендациях экспертов говорится, что риск передачи COVID-19 повышается при еде из общих упаковок или посуды, из которых брали пищу руками другие люди. К подобным закускам специалисты отнесли сухарики, орехи, чипсы и другие снеки.

В МЧС напомнили, что вирусы передаются и воздушно-капельным, и контактно-бытовым путем, например, через предметы обихода. Поэтому эксперты рекомендуют, находясь в общественных местах, максимально сократить прикосновения к поверхностям и предметам.

«Рекомендуем носить с собой антисептическое средство для рук, чтобы в случае необходимости вы смогли их продезинфицировать. Держите при себе 1-2 упаковки одноразовых салфеток. Всегда прикрывайте нос и рот салфеткой, когда кашляете или чихаете. Использованную салфетку сразу выбрасывайте, не используйте повторно», — цитирует рекомендации РИА Новости.

Масштабная эпидемия пневмонии вспыхнула в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Возбудителем заболевания оказался новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Количество зараженных в мире уже превысило 4,5 миллиона человек. Заболевание унесло более 307 тысяч жизней. В России выявлено почти 263 тысячи случаев заражения, скончались 2418 человек.