Онколог Каприн назвал похудение одним из распространенных признаков рака

Москва, 16 мая. Главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн в своем Instagram-аккаунте рассказал о самом частом признаке рака, на который не обращают многие пациенты. По словам специалиста, резкое снижение веса является одним из симптомов страшного заболевания. Поэтому лечебное голодание может только навредить в данной ситуации.

Как поясняет онколог, резкая потеря веса связана с тем, что злокачественная опухоль забирает много белка из организма человека

«На приеме врач обычно спрашивает у пациентов, насколько они похудели. И это не потому, что вы сами похудели. Это опухоль, к сожалению, забирает некоторую часть белка, снижает лейкоциты, белковые фракции», — пояснил Каприн во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.

Он также отметил, что иногда врачи во время лечения специально назначают специальное белковое питание для того, чтобы поддержать организм больного. Поэтому нужно крайне осторожно подходить к голоданию, пояснил врач.

Напомним, ранее онкологи назвали ряд проявляющихся на лице признаков рака легких. В частности, при развитии этого страшного заболевания начинает по-другому потеть лицо, изменяется форма глаз. Врачи отметили, что при развитии онкологического заболевания может быть опущение века, причем в случае с раком легких оно опускается только со стороны одного глаза.