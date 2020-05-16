Эксперт рассказал, можно ли заразиться коронавирусом на улице

Москва, 16 мая. Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил об отсутствии вероятности заразиться коронавирусом, находясь на улице одному.

По словам специалиста, попав в окружающую среду, вирус теряет инфекционную активность и разрушается. Лебедев напомнил, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, при этом более вероятен капельный путь, и в воздухе вируса, как правило, нет.

«Можно себе представить, что при определенной ситуации, если человек чихнул, то некое облако капелек повисло и передвигается в воздухе, но в любом случае, оно разносится на различные расстояния и концентрация вируса резко падает уже в ближайшую минуту», — цитирует Лебедева РИА Новости.

Эксперт отметил, что заражения, скорее всего, не будет, даже если здоровый человек проходит через такое облако и глубоко вдыхает. Специалист выразил мнение, что в воздухе уже будет недостаточное количество вируса.

Ранее врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала, какие медицинские маски дают лучшую защиту, сообщила газета «Известия».

По словам эксперта, если человек предпочитает многоразовые маски, купить следует сразу несколько штук. Так он сможет носить с собой вторую маску. Лучше всего, по словам Алексеевой, использовать для защиты тройную одноразовую маску, которая сделана по всем канонам медицины.

«Но если человек хочет, чтобы у него была хорошая защита, лучше чередовать многоразовую с одноразовой», — подчеркнула врач.

Масштабная эпидемия пневмонии вспыхнула в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Возбудителем заболевания оказался новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Количество зараженных в мире превысило 4,5 миллиона человек. Заболевание унесло более 307 тысяч жизней. В России выявлено почти 263 тысячи случаев заражения, скончались 2418 человек.