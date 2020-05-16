Рентгенолог Морозов назвал симптомы тяжелой формы коронавируса

Москва, 16 мая. Одними из главных симптомов тяжелой формы коронавирусной инфекции является заметно повышенная температура, кашель и отдышка. Об этом рассказал главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов.

Врач пояснил, что в данном перечне первым признаком является температура. Обычно при COVID-19 она может повышаться вплоть до 38,5 градусов. Вторым неотъемлемым симптомом при тяжелой форме коронавируса является кашель, а третьим — отдышка.

«Это большая частота дыханий 20–30 движений в минуту. К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом», — пояснил врач в эфире шоу «Здоровье» на «Первом канале».

Вместе с тем, телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева отметила, что в среди прочего главным симптомом является отдышка. При затрудненном дыхании и нехватке воздуха она посоветовала срочно госпитализироваться. Также врачи дали совет обращать внимание на цвет кожи. Дело в том, что при коронавирусе у человека может развиться цианоз, то есть посинение губ и ногтей из-за нехватки кислорода.

Напомним, ранее Елена Малышева рассказала о том, чем опасен лишний вес во время пандемии коронавируса. Она отметила, что люди, страдающие ожирением, обязательно имеют болезни, которые могут вызвать осложнения. По словам телеведущей, к группе риска можно отнести пожилых, а также людей с лишним весом. По мнению врача, у тех, кто страдает от ожирения, есть минимум четыре болезни, которые ставят их под угрозу во время пандемии.