Грудь «Русской Кардашьян» на новом снимке едва не порвала купальник

Москва, 16 мая. Российская модель Анастасия Квитко, которую широкая аудитория называет «Русской Ким Кардашьян», опубликовала в своем Instagram-аккаунте очередной откровенный снимок. Фотография очень удивила фанатов Квитко, ведь грудь 25-летней модели едва удержалась слабом купальнике.

На фотографиях модель позирует в бассейне в белоснежном бикини с распущенными волосами. Аппетитный кадр россиянка подписала лаконично: «Купальник». Однако пользователи со всего мира принялись активно комментировать фотографию Квитко.

«Анастасия, вы немыслимо красивы! Вы сексуальны! Вы прекрасны!», «Красотуля!», «Купальник – и, правда, классный!», — написали фанаты Анастасии Квитко.

Напомним, ранее Квитко опубликовала очередное «горячее» видео на своей странице в Instagram. Девушка взбудоражила подписчиков соблазнительными формами. В начале ролика Квитко, которая сейчас находится в теплых краях, прогуливается по улице в золотистом бикини и парео, развевающемся на ветру. После она перемещается на шезлонг и позирует, стоя на коленях и покачивая бедрами и грудью. Откровенные кадры «Российской Кардашьян» не остались без внимания.