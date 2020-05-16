Истребитель Су-57 отрабатывает беспилотный режим

Москва, 16 мая. Российский истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний отрабатывает беспилотный режим. Об это сообщили в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России.

«Происходит отработка беспилотного режима на базе летающей лаборатории Т-50. Летчик находится в кабине во время полета, но только контролирует выполнение всех функций», — цитирует источник в ОПК РИА Новости.

Новый российский истребитель пятого поколения Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) предназначен для уничтожения любых видов целей. Первый полет самолет совершил в 2010 году. Главные преимущества истребителя — высокая маневренность в сочетании со скоростными характеристиками, высокотехнологичное оснащение и малая заметность.

В начале мая вице-премьер Юрий Борисов заявил, что госиспытания Су-57 перешли в финальную фазу. По его словам, установочную партию истребителей в количестве двух единиц передадут Военно-космическим силам РФ уже в 2020 году. По словам Борисова, Су-57 проходят «жесткие» испытания, проведено более 3,5 тысячи полетов. Самолет уже подтвердил почти все требования тактико-технического задания.

Госконтракт на закупку Су-57 рассчитан на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиаполков. Борисов отметил, что контракт выполняется в соответствии с графиком.

В Минобороны РФ ранее рассказали, что поставки истребителей пятого поколения Су-57 с двигателем четвертого поколения в ВКС РФ запланированы до середины 2020-х годов, далее самолеты будут поставляться с двигателем пятого поколения.