Жириновский рассказал, кто сорвал перестройку

Москва, 16 мая. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, кто, по его мнению, был виноват в срыве перестройки и процесса демократизации, начатого Михаилом Горбачевым. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Пост появился в блоге Владимира Жириновского в пятницу, 15 мая. Как пояснил лидер ЛДПР, в этот день 33 года назад трудовой коллектив издательства «МИР» выдвинул его кандидатом в депутаты Дзержинского района Москвы.

«Это был первый случай успешного самовыдвижения на выборах в истории СССР и первый проблеск демократии в нашей стране. Это был самый счастливый день в моей жизни. Я пришел вечером домой с чувством, что победил», — написал Жириновский при этом пояснив, что в тот день началась его политическая карьера.

Далее, по словам политика, ситуация изменилась. Состоялось новое собрание на котором был выбран председатель парткома КПСС. В результате, правящая партия проиграла через несколько лет, поскольку «никто не захотел защищать КПСС», считает Жириновский.

«Горбачев начал перестройку и демократизацию, но именно низовая партия все эти процессы стопорила, мешала людям проявлять инициативу», — написал политик.

Напомним, ранее Жириновский заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет Польша, из-за позиции которой нельзя было оказать помощь Чехословакии.