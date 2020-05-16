Пушков назвал продление СНВ-3 единственным путем к стратегической стабильности

Москва, 16 мая. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил желание президента США Дональда Трампа достичь стратегической стабильности, отметив необходимость продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Мнением сенатор поделился в микроблоге Twitter.

«Ссылки США на необходимость участия Китая в переговорах о ядерном оружии выглядят как поиск предлога для того, чтобы не продлевать СНВ-3. Хорошо известно: Китай на такие переговоры не пойдет. Трамп хочет, как сам говорит, стратегической стабильности? Путь один: продлить СНВ-3», — написал Пушков.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) подписан в 2010 году. После выхода США из договоров по противоракетной обороне и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, СНВ-3 остается единственным стратегическим документом в этой сфере между Москвой и Вашингтоном. Срок соглашения истекает в феврале 2021 года. Россия не раз заявляла о готовности продлить СНВ-3 без предварительных условий.

В США также сообщали, что думают о продлении договора. Однако выражали намерение расширить его на новые вооружения и включить в соглашение Китай. Китайское руководство отмечало, что не заинтересовано в подобных переговорах.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает против искусственных увязок, которые ставят СНВ-3 под сомнение, сообщает газета «Известия». Захарова напомнила, что президент России Владимир Путин говорил о готовности незамедлительно продлить договор еще в декабре прошлого года.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также заявлял, что будущее СНВ-3 неопределенно. Чтобы не допустить развитие гонки вооружений в Европе необходимы симметричные шаги, отмечал министр.