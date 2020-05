Доктор Мясников ответил на американские фейки о смертности от коронавируса в России

Москва, 16 мая. Доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что в настоящее время смертность от коронавирусной инфекции в России остается минимальной. Тем самым специалист опроверг слова американских СМИ, которые написали, будто бы реальная смертность от COVID-19 в РФ выше официальной статистики.

Ранее издания The New Yor Times и Financial Times заявили, якобы смертность от коронавируса в России превышает на 70% официальные данные. Однако доктор Мясников пояснил, что в действительности это не так. Смертность в стране остается минимальной, что, судя по всему, смущает весь остальной мир. При этом эксперт отмечает, что в своих статьях американские журналисты приводят данные по Москве за апрель и сравнивают их со смертностью прошлого года.

«Сравнивать показатели летальных случаев всего за один месяц не совсем корректно. Это не является однозначным доказательством каких-либо тенденций», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того специалист подчеркнул, что ряд стран не проводит вскрытие, в то время как в России данная процедура проводится после каждого летального исхода, связанного с COVID-19. В результате статистика западных стран может наоборот недостаточно точна, считает Мясников.

Напомним, ранее Александр Мясников отметил, что режим самоизоляции, введенный в стране из-за распространения коронавирусной инфекции, остановил эпидемию гриппа и ОРВИ в России.