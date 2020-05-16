Жену Джигурды пытались втянуть в скандал с COVID-19 ради ток-шоу

Москва, 16 мая. Фигуристка и гражданская жена Никиты Джигурды Марина Анисина рассказала журналистам, что ее просили прикинуться больной коронавирусом для участия в телевизионном шоу.

Сейчас Анисина находится во Франции вместе со своими детьми. В беседе с KP.RU она рассказала, что не так давно ей позвонили с российского телеканала и предложили за определенную сумму рассказать в ток-шоу, как она или ее дети заразились COVID-19.

«Сериал они хотели такой делать. Понимаете, открытым текстом просят: «Можете ли вы сказать, что больны коронавирусом, тогда вы нам интересны. А не можете, то — до свидания». Ну, нормально вообще?! Не можем мы врать! И на себя наговаривать не хочется. Тем более, на детей!» — возмутилась Анисина.

При этом она добавила, что ей не первой предлагали пойти на подлог. В частности, она выразила уверенность, что телеведущая Дана Борисова «не болела «короной», хотя в одном из шоу заявляла обратное.

«Телевизионщикам нужно шоу, даже в самые трудные дни… Мне же не до мишуры», — заявил супруга Джигурды, выразив надежду, что пандемия коронавируса скоро закончится.

В минувшую среду телеведущий Дмитрий Борисов опроверг сообщения о возможном закрытии программы «Пусть говорят» на карантин из-за гостя, у которого выявили COVID-19.

Ранее появились сообщения о том, что программа закрылась на карантин, а Борисов и съемочная группа отправлены на самоизоляцию. Причиной называли посещение программы гостем с коронавирусом. Он якобы принимал участие в съемках по теме развода Лолиты.

По словам телеведущего, все это слухи, все сотрудники программы проходят тестирования.