Сестры Зайцевы рассказали, как поссорились после гибели сына Татьяны

Москва, 16 мая. После трагичной смерти сына, певица Татьяна Зайцева условилась никогда не ссориться со своей сестрой-близнецом Еленой. По словам творческого коллектива, Алексей был для них одним сыном на двоих.

Алексею Черенкову было 32 года, когда он погиб в результате несчастного случая. Он занимался экстремальным видом спорта — паркуром в московском метро и случайно попал под поезд. Как пояснила Елена Зайцева, она первая узнала о смерти племянника от его девушки. Она не знала, как сказать сестре, что ее сына нет в живых.

«Таня была за границей, когда это случилось. Его девушка сообщила первой мне. Она кричала благим матом, когда позвонила. Я сразу поняла, что случилось что-то ужасное. Я просто бросила трубку. Не знаю, как дошла до дома», — пояснила Елена Зайцева в эфире шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1».

Как пояснила сама Татьяна, она еще в течение двух лет не могла плакать, поскольку он для нее в жизни был всем. Она отметила, что на похоронах сына условилась больше не ссориться с сестрой. Однако звездному коллективу не сразу удалось сдержать обещание.

«Я знаю, что он живой, просто где-то далеко. Мы жутко ссорились после смерти сына с сестрой, хотя на похоронах обещали никогда не повышать друг на друга голос. Друг друга возненавидели, но с годами простили все обиды», — сказала Татьяна Зайцева.

Напомним, в марте сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья растрогала подписчиков. Она опубликовала на своей странице в Instagram архивный ролик, на кадрах которого она запечатлена вместе со звездой.