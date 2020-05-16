Пушков напомнил про угрозу «ядерной зимы» послу США в Польше

Москва, 16 мая. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за предложение разместить в стране ядерное оружие, напомнив дипломату об угрозе ядерной зимы. Мнением сенатор поделился в микроблоге Twitter.

В ФРГ в течении нескольких недель идет спор о размещении ядерного оружия на территории страны. Вывести его требуют члены Социал-демократической партии. Против выступают их партнеры по правящей коалиции из Христианско-демократического союза.

В минувшую пятницу Мосбахер предложила передислоцировать ядерное оружие США из Германии в Польшу, если от него откажется Берлин.

«В ФРГ — бунт против ядерного оружия США: социал-демократы требуют его вывести, ХДС — партия Меркель — мечтает сохранить. А посол США в Варшаве предлагает разместить его в Польше — поближе к России. Забыли про угрозу «ядерной зимы», неучи. Никак в ядерные игрушки не наиграются», — ответил послу Пушков.

Сенатор также предложил политикам с такими идеями в Польше и США ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года, предположив, что они, скорее всего, «вообще не знают или забыли» о нем. Пушков подчеркнул, что размещение такого оружия в Польше станет верным путем «довести дело до такого же кризиса».

Ранее газета «Известия» сообщила, что исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон заявил о необходимости размещать американское ядерное оружие в странах НАТО. По его мнению, НАТО будет оставаться ядерным альянсом, пока существует ядерное оружие. Стратегические силы альянса, особенно силы США, Великобритании и Франции Андерсон назвал высшей гарантией его безопасности.

Ранее Министерство обороны России сообщило, какое вооружение получат Сухопутные войска в 2020 году.