Руководитель «Бессмертного полка» рассказал подробности провокации со снимками нацистов

Москва, 16 мая. Руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк» Артем Хуторской рассказал, как штаб волонтерской организации справлялся с атаками хулиганов, которые отправляли для якобы «участия» в шествии фотографии нацистских преступников, в том числе Гитлера и Гиммлера.

По словам Хуторского, всего модераторы выловили и заблокировали порядка 20 тысяч хулиганских анкет и установили приблизительно 600 IP-адресов. В настоящее время удалось узнать, что к совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек. Большая часть из них являются иностранцами. Однако 10 человек значатся гражданами России. В настоящий момент сотрудниками Следственного комитета РФ идет розыск подозреваемых.

«К моменту, когда мы начали этим заниматься, на сайт уже поступили несколько сотен тысяч анкет — поэтому потрудиться пришлось и волонтерам, и автоматическим программам. Среди 20 тысяч заблокированных анкет есть и хулиганские, и откровенно нацистские, и просто глупые несуразности», — пояснил Хуторской в интервью газете «Московский комсомолец».

Он отметил, что к модерации привлекались «Волонтеры Победы», активисты Русского географического общества, а также курсанты МЧС. Активисты надеются, что в сентябре этого года им удастся провести «Бессмертный полк» в традиционном формате. При этом онлайн-версия сохранится для тех, кто не может прийти лично. Однако волонтеры надеются, что граждане более не будут злоупотреблять этой возможностью.

Ранее председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, что среди ветеранов Великой Отечественной войны под различными именами попадались «отфотошопленные» изображения канцлера Германии Адольфа Гитлера и многих его высокопоставленных приспешников, в том числе рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, ответственного за геноцид евреев. По версии СК, злоумышленники выложили фото фашистов в знак солидарности с их политикой. В настоящее время правоохранителями возбуждено дело по статье о реабилитации нацизма.

Напомним, в начале мая Министерство обороны РФ рассекретило архивы к 75-летию взятия Берлина советскими войсками. В частности, силовое ведомство разместило приказ командующего обороной и последнего коменданта Берлина генерала Гельмута Вейдлинга, в котором он призывал силы Вермахта, оборонявшие столицу, немедленно прекратить сопротивление советским войскам.