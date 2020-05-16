Россия в три раза снизила вложения в гособлигации США

Москва, 16 мая. В марте 2020 года Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги США в три раза. Об этом свидетельствуют данные американского министерства финансов.

Россия впервые за последние месяцы существенно снизила вложения в гособлигации США. В настоящее время Москва держит американские государственные ценные бумаги на 3,85 миллиарда долларов. На краткосрочные облигации приходятся 473 миллиона долларов из общей суммы, на долгосрочные — оставшиеся 3,381 миллиарда.

Россия не входит в 30 крупнейших держателей государственного долга США. На первом месте в списке остается Япония, которая за месяц увеличила вложения до 1,271 триллиона (+3,4 миллиарда долларов). На втором месте расположилась КНР с 1,081 триллиона долларов (–10,7 миллиарда). Замыкает первую тройку Великобритания с показателем в 395,3 миллиарда долларов. Лондон сократил объем американских облигаций на своем балансе на 7,9 миллиарда долларов.

Ранее глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что Китай может продать госдолг США в ответ на требования Вашингтона предоставить компенсации за распространение коронавируса. По словам эксперта, избавиться от части госдолга США — самая очевидная реакция Пекина на возможную конфискацию Вашингтоном принадлежащих Китаю гособлигаций.

Покупателями ценных бумаг могут стать как американские, так и зарубежные игроки, в том числе государства Юго-Восточной Азии. Но вероятнее всего, их выкупит ФРС США.

Продажа Пекином части американского госдолга обвалит курс доллара, сообщила с ссылкой на СМИ газета «Известия». Для такого маневра КНР может выбрать максимально неподходящий для США момент, отмечают эксперты.