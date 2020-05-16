Рогозин пошутил о «супер-пупер» ракете Трампа

Москва, 16 мая. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пошутил о разработке гиперзвуковой ракеты, анонсированной в США.

О начале создания «супер-пупер» ракеты, которая окажется быстрее стоящих на вооружении в Китае и России, в пятницу объявил Дональд Трамп.

«Нет, ну против «супер-пупер» ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!» — пошутил Рогозин в своем микроблоге Twitter.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в 2018 году презентовал гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и «Авангард». Позднее стало известно о разработке российской крылатой ракеты «Циркон».

Гиперзвуковой боевой блок «Авангард» может развивать скорость, превышающую скорость звука в 20 раз. По данным Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ, первый вооруженный «Авангардами» полк дислоцирован в Оренбургской области в Ясненской ракетной дивизии.

Ракета гиперзвукового комплекса «Кинжал» преодолевает все существующие системы противоракетной и противовоздушной обороны. Она способна доставить ядерные и обычные боезаряды на дальность до двух тысяч километров. Ракетами оснастят истребители-перехватчики МиГ-31К.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет иметь скорость, превышающую скорость звука в девять раз, и дальность полета свыше тысячи километров. Комплекс планируют принять на вооружение в 2020-21 годах.

В феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что испытания новейшего гиперзвукового оружия российского производства продолжаются на Северном флоте. Глава оборонного ведомства уточнил, что испытания позволят в будущем качественно увеличить боевой потенциал Северного флота, а также других флотов ВМФ России.