حصاد أخبار سوريا في 15 مايو / ايار: نصب تذكاري للبطل الروسي رومان فيليبوف في مكان مقتله في سوريا وانفجار في مدينة الباب بمحافظة حلب

سوريا ، 15 مايو / ايار. إقامة نصب تذكاري للطيار الروسي رومان فيليبوف الذي قتل في سوريا أثناء مواجهته للمسلحين في محافظة إدلب. وتسيير دورية مشتركة «روسية - تركية» في الحسكة.

إقامة نصب تذكاري للبطل الروسي رومان فيليبوف في مكان مقتله في سوريا

أفاد مراسلو وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية عن إقامة نصب تذكاري للبطل الروسي رومان فيليبوف، الذي قتل أثناء محاربته للمسلحين في محافظة إدلب.

وقتل الطيار الروسي رومان فيليبوف في 3 فبراير 2018 في معركة غير متكافئة مع مسلحي الجماعات الإرهابية بالقرب من مدينة سراقب في محافظة إدلب السورية.

وأسقط الإرهابيون طائرة الرائد فيليبوف، من طراز سوخوي 25، بواسطة نظام دفاع جوي محمول. وبسبب عدم قدرته على متابعة التحليق بالطائرة قرر الطيار أن يخرج من الطائرة.

ودخل الطيار بعد الهبوط في معركة ضد قوات العدو التي تفوقه عددا. وكان مصابا وبدون ذخيرة تقريبا، وعندها قرر فيليبوف تفجير نفسه، قاتلا العديد من المسلحين. وكانت كلماته الأخيرة «هذا من أجل رفاقي!» الجملة التي أصبحت مشهورة في جميع أنحاء العالم.

بموجب مرسوم صادر من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تم منح الطيار بعد وفاته لقب بطل روسيا.

انفجار في مدينة الباب بمحافظة حلب

وقع انفجار في مدينة الباب بريف حلب الشمال الشرقي. وفقا لصفحة «steele.maiko» على فيسبوك، حيث تم زرع عبوة ناسفة في مبنى المستشفى المحلي.

وبحسب المعلومات الأولية، أصيب عدة مدنيين. ومن المفترض أن الانفجار قد يكون نتيجة للصراع الداخلي المستمر في صفوف المسلحين الموالين لتركيا، على الرغم من حقيقة أنه تم بالأمس تداول أنباء عن تسوية الصراع بين المسلحين.

تسيير دورية مشتركة «روسية – تركية» في الحسكة

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسيير دورية مشتركة "روسية - تركية" في محافظة الحسكة السورية وفقا لأحكام مذكرة التفاهم الروسية التركية بتاريخ 22 أكتوبر / تشرين الأول 2019.

ووفقا للمركز الروسي للمصالحة في سوريا، مرت الدورية في 12 قرية في المحافظة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشرطة العسكرية الروسية بدوريات في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور. وتمت دورية جوية أيضا للقوات الجوية الروسية فوق مطار كويرس.

مسلحون من درعا يرفضون اقتراح دمشق لحل سلمي للصراع

رفض مسلحو المعارضة المسلحة المتورطون في أنشطة سرية في درعا اقتراح دمشق لحل سلمي للصراع. حيث رفض الإرهابيون إجلاء قواتهم إلى محافظة إدلب، مفضلين استمرار القتال المسلح.

ويتوصل وصول تعزيزات الجيش العربي السوري والقوات الموالية له منذ الأيام الماضية إلى المنطقة للاشتراك في عملية مكافحة الإرهاب.

وفي الآونة الأخيرة، زادت في المحافظة الهجمات على القوات السورية والمسلحين السابقين الذين قاموا بتسوية وضعهم القانوني مع السلطات السورية منذ عملية «البازلت» في صيف 2018.