Прогулки и занятия спортом разрешены в большинстве регионов России

Москва, 16 мая. В подавляющем большинстве регионов России, где ранее были введены ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, снимаются запреты на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

Согласно последним данным, начиная с четверга в 45 из 85 субъектов России гражданам разрешили заниматься физической культурой на улице при соблюдении социального дистанцирования и использовании средств индивидуальной защиты. Кроме того, в некоторых регионах разрешаются прогулки с сохранением режима самоизоляции.

В частности, в Мурманской и Калининградской области, а также Республике Башкирия ограничения сохраняются для лиц старше 65 лет и групп риска. При этом, жители 50 субъектов РФ вновь могут гулять на свежем воздухе. В регионах разрешается выходить на определенное расстояние от дома с требованием сохранять дистанцию, сообщает телеканал НТВ.

Напомним, ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что средний инкубационный период коронавируса составляет 5–5,5 дня. Она пояснила, что при других острых респираторных вирусах данный срок составляет от 1 до 2 дней.

Отметим, что власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. В РФ принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса, введен ряд ограничительных мер.