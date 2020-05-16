Фадеев рассказал, почему распустил лейбл MALFA

Москва, 16 мая. Поводом для роспуска музыкального лейбла MALFA, образованного Максимом Фадеевым, стало «системное воровство». Об этом продюсер заявил в собственном документальном фильме «Фадеев наносит ответный удар».

Как пояснил музыкант, менеджерский состав воровал на всем, чем можно. В частности из студии пропадали камеры, шнуры, батарейки, поясняет Фадеев. Кроме того, поводом к закрытию стал «непонятный контингент».

«Оказывается, что есть такой новый стиль: ты приходишь, ты вообще никто, у тебя есть диплом, ты говоришь: «Я все знаю», тебя берут на испытательный срок на пару месяцев на большую зарплату, ты поработал, заработал свои 500—600 тысяч и пошел в другую компанию рассказывать ту же самую сказку. Вот у меня таких красавцев было очень много», — пояснил музыкальный продюсер.

Он также отметил, что больше не желает относиться к своим сотрудникам как к части семьи. Как пояснил Фадеев, ему не удалось реализовать мечту, командную историю. Поэтому, на сегодняшний день, в его компании остается рутинная работа, выполняемая профессионалами.

«Не получилось, не склеилась эта ваза. Поэтому я посчитал, что это не мой путь. Я закрыл это и счастлив», — сказал он.

Напомним, ранее Фадеев сравнил свой лейбл Malfa с болотом. В прошлом году сразу несколько творческих коллективов ушли в свободное плавание, а музыкальная империя, несмотря на миллиардный оборот, прекратила существование. Фадеев назвал такое решение самым правильным в своей жизни.